Polícia Civil prende assaltante de banco dentro de casa no Paraná

Homem foi preso na segunda-feira

Um homem condenado por assalto a banco foi preso pela Polícia Civil do Paraná no bairro Capital Velha, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a polícia, ele tem 44 anos e foi condenado a 14 anos de prisão por praticar um roubo contra duas agências localizadas no município.

Segundo o delegado Tiago Wladyka, o homem fugiu de uma colônia penal enquanto cumpria a pena do primeiro assalto. “Ele se manteve escondido em uma residência localizada no bairro Capital Velha, em Araucária”, disse. O homem foi preso na última segunda-feira (24) e encaminhado a Cadeia Pública de Araucária.

MARINGÁ

Em Maringá, a Polícia Civi prendeu um casal por homicídio e tráfico de drogas, na terça-feira (25). Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos uma porção de maconha e uma pistola carregada localizadas.

De acordo com as investigações, o homem seria chefe de uma organização criminosa e é suspeito de envolvimento na guerra de traficantes ocorrida no ano de 2021, no município de Sarandi. O acontecimento gerou 15 homicídios na época dos fatos. A mulher é suspeita de um homicídio ocorrido em fevereiro de 2023, também em Sarandi.

“O indivíduo liderava uma organização criminosa que controlava o tráfico de drogas no município. Em 2021, houve uma espécie de guerra entre traficantes na região, em que um grupo criminoso da cidade atacou outro”, explica o delegado da PCPR William Ribeiro.

