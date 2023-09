Polícia Civil prende 9 pessoas em operação contra o tráfico de drogas

Santa Cruz de Monte Castelo e Santa Isabel do Ivaí, no Noroeste do Paraná, Rosana, em São Paulo, e no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nove pessoas em uma operação contra um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (5) em Santa Cruz de Monte Castelo e Santa Isabel do Ivaí, no Noroeste do Paraná, Rosana, em São Paulo, e no Rio de Janeiro. Durante a ação, que contou com o apoio de 70 policiais, ainda foram apreendidas porções de maconha, munições e duas armas.

A PCPR identificou um suspeito de envolvimento com tráfico em Porto Rico, na região Noroeste, durante o Verão Maior Paraná, e descobriu que ele integrava uma associação criminosa comandada por um homem de Santa Cruz de Monte Castelo, mas que estava preso no Rio de Janeiro, também por tráfico de drogas. As investigações mapearam pessoas que se deslocaram da região das praias de água doce até essa outra cidade do Paraná para comprar drogas.

Além disso, a investigação também apontou que o grupo tinha integrantes de Santa Isabel do Ivaí e distribuía drogas para outras cidades e estados.

Durante o Verão Maior Paraná, a Polícia Civil reforçou o trabalho de policiamento e investigação na região das praias de água doce e na divisa com o Mato Grosso do Sul. Esse trabalho acontece todos os anos e envolve também os municípios do Litoral.

