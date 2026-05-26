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ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Polícia Civil prende 33 suspeitos de tentar instalar base do Comando Vermelho no PR

Mandados foram cumpridos no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo; grupo pretendia dominar o tráfico de drogas na região litorânea

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 14:46:04 Editado em 26.05.2026, 14:45:59
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Polícia Civil prende 33 suspeitos de tentar instalar base do Comando Vermelho no PR
Autor Operação foi realizada nesta terça-feira (26) - Foto: PCPR

Uma operação da Polícia Civil do Paraná deflagrada nesta terça-feira (26) resultou na prisão de 33 pessoas suspeitas de integrar a facção criminosa Comando Vermelho. O grupo tentava estabelecer uma base no estado, com foco principal em assumir o controle do tráfico de drogas na região litorânea. A ofensiva policial cumpriu mandados em quinze cidades espalhadas pelo Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Das 33 detenções, sete envolveram alvos que já se encontravam no sistema penitenciário e 26 ocorreram ao longo da manhã. Ao todo, a Justiça expediu 40 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão, mobilizando equipes com o apoio de cães farejadores e helicópteros.

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As investigações revelaram que o esquema criminoso contava com o auxílio de profissionais com acesso a informações privilegiadas. Entre os presos estão um advogado e uma advogada que repassavam à quadrilha dados obtidos dentro das penitenciárias, além de atuarem em outras frentes estratégicas da facção. No litoral paranaense, a polícia também descobriu que uma servente terceirizada repassava detalhes de investigações em andamento para os criminosos em Paranaguá. Mensagens interceptadas confirmaram o vazamento das apurações, e a polícia constatou que parte do grupo já havia conseguido iniciar as operações de tráfico nas cidades de Paranaguá e Pontal do Paraná. A ação também teve como alvo um homem apontado como autor e mandante de diversos homicídios em Curitiba e Região Metropolitana, mas a captura não havia sido confirmada até a última atualização.

O início das apurações que culminaram na operação desta terça-feira remonta a julho de 2025, após uma tentativa frustrada de assalto a banco no município de Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Naquela ocasião, a polícia prendeu dez pessoas e apreendeu armas de grosso calibre, drogas e dinheiro. Três meses depois, o mentor do roubo foi localizado e preso na cidade catarinense de Luiz Alves. Segundo o delegado Rodrigo Brown, o ataque à agência bancária tinha um propósito claro: obter recursos financeiros para custear a instalação e estruturação da célula da facção carioca no Paraná.

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