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OPERAÇÃO

Polícia Civil mira esquema de rinhas de galo e lavagem de dinheiro em Londrina

Ação desta quarta encontrou aves e acessórios na casa de um suspeito; investigações já resultaram no resgate de quase 100 animais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Civil mira esquema de rinhas de galo e lavagem de dinheiro em Londrina
Autor Polícia mira esquema de rinhas de galo em Londrina - Foto: Tarobá

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (7) uma operação em Londrina com o objetivo de desarticular um esquema criminoso ligado à promoção de rinhas de galo. Além da prática de maus-tratos a animais, as autoridades aprofundam as investigações para apurar o envolvimento dos suspeitos nos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação marca uma nova fase na ofensiva policial contra a estrutura logística e financeira do grupo.

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Durante o cumprimento das diligências, os agentes localizaram, na residência de um dos alvos, diversas aves soltas pelo quintal, bem como equipamentos e acessórios tipicamente utilizados para promover os confrontos entre os animais. Para o delegado João Reis, que conduz o caso, o material apreendido nesta quarta-feira traz mais robustez ao inquérito e reforça as suspeitas que baseiam a atual linha de investigação.

O cerco contra a prática ilegal na cidade teve início em novembro do ano passado, quando a polícia desmantelou uma arena clandestina que funcionava nos fundos do Jardim Santo André, na zona norte. O mesmo endereço voltou a ser alvo de uma nova abordagem em março deste ano. Somadas, as duas ocorrências anteriores resultaram no resgate de quase cem aves em situação de abuso, fornecendo os indícios necessários para que a Polícia Civil avançasse sobre a totalidade da organização envolvida.

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criminalidade lavagem de dinheiro Londrina MAUS TRATOS ANIMAIS operação policial Rinhas de galo
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