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PONTA GROSSA

Polícia Civil investiga morte de mulher achada sem vida em apartamento no Paraná

Tereza Oliveira foi localizada na manhã desta segunda-feira (2) após moradores acionarem um chaveiro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Civil investiga morte de mulher achada sem vida em apartamento no Paraná
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Uma mulher de 52 anos, identificada preliminarmente como Tereza Oliveira, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (2) no interior do apartamento em que morava, na região central de Ponta Grossa. A descoberta do corpo mobilizou forças de segurança e equipes de socorro, e as circunstâncias do óbito agora são alvo de investigação pela Polícia Civil.

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De acordo com relatos de vizinhos, a vítima havia apresentado problemas de saúde ao longo do domingo (1º). Ela chegou a buscar atendimento em uma unidade médica da cidade e, em seguida, retornou para casa. Após esse momento, os moradores do prédio não conseguiram mais estabelecer contato com a mulher. Diante da ausência de respostas e da preocupação com o estado de saúde de Tereza, um chaveiro foi acionado para abrir a porta do imóvel, momento em que ela foi localizada já sem sinais vitais.

A ocorrência mobilizou viaturas da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Científica. Após os socorristas constatarem oficialmente o óbito, o local passou por perícia e o corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa para os exames de necropsia. Para esclarecer o caso, a Polícia Civil deverá cruzar os depoimentos dos moradores com eventuais imagens de câmeras de segurança do edifício, além de aguardar os laudos periciais oficiais que determinarão a causa da morte.

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