Polícia Civil investiga homem que atirou em cachorros no Paraná

PCPR investiga homem que atirou em cachorros em Antonina

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso em que um homem, de 67 anos, atirou em dois cachorros, nos dias 9 e 16 de janeiro, em Antonina, na região litorânea do Estado. Ele foi interrogado e confessou o crime. A arma utilizada foi apreendida. A partir de agora, testemunhas serão ouvidas. A conduta configura crime de maus-tratos.

Na primeira ocasião, dia 9 de janeiro, o suspeito disparou com uma arma de pressão na perna direita de um dos cães do vizinho. No dia 16, o alvo foi outro cachorro.

“Sempre que a população tomar conhecimento de fatos como esse, por favor, procure a Delegacia mais próxima para registrar o Boletim de Ocorrência, ou registre através do site da Polícia Civil do Paraná”, alerta o delegado Guilherme Dias.

A medida deve ser tomada para que a polícia fique ciente do caso e possa tomar as medidas cabíveis

BOLETIM ONLINE – A PCPR oferece o serviço de registro de Boletim de Ocorrência online, sem a necessidade de comparecer a uma Delegacia. Basta acessar o site da PCPR, no link www.policiacivil.pr.gov.br/BO. Há uma opção específica para maus-tratos a animais. O cidadão que não tiver acesso à internet ou deseje atendimento presencial pode fazer o boletim de ocorrência em qualquer Delegacia da PCPR em todo o Paraná.

