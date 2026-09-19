Polícia Civil investiga corpo localizado com mãos e pés amarrados em casa no PR

A Polícia Civil de Maringá instaurou inquérito para investigar a morte de uma pessoa encontrada com mãos e pés amarrados a uma cama e o corpo enrolado em fita adesiva, neste sábado (19), em uma residência de alto padrão no Jardim Novo Horizonte. O imóvel apresentava cômodos revirados, roupas espalhadas pelo chão e vestígios que apontam para a possibilidade de violência prévia e tortura, além da suspeita de latrocínio, uma vez que nenhuma linha de investigação foi descartada pelas autoridades.

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A identificação oficial ainda depende de laudos da Polícia Científica, mas familiares suspeitam que a vítima seja um cidadão estadunidense residente no país que estava desaparecido desde o dia 3 de setembro. De acordo com as investigações preliminares, um casal que morava no local alegou que o homem havia viajado quando parentes tentaram contato.

Pedidos de comida por aplicativo feitos na data do sumiço foram encontrados intocados no interior da casa, que estava com uma das portas trancadas por cadeado pelo lado externo. A localização do corpo ocorreu após a ex-companheira retornar ao imóvel devido à falta de contato e acionar a Polícia Militar ao notar forte odor vindo do interior.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou o óbito e a estimativa inicial é de que o corpo estivesse no local há mais de dez dias, enquanto a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e a Polícia Científica seguem recolhendo provas para esclarecer a autoria e a dinâmica do crime.