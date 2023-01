Da Redação

Polícia Civil inicia a segunda fase da Operação Verão Maior Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) iniciou neste sábado (21) a segunda fase da Operação Verão Maior Paraná. Durante toda a temporada, o efetivo foi reforçado com 287 servidores, entre delegados, investigadores, papiloscopistas e escrivães que atuam no Litoral e na Costa Noroeste do Estado. Além dos serviços de polícia judiciária, os agentes irão atuar em ações educativas e de proximidade com a população.

O coordenador adjunto da Verão Maior Paraná, Rodrigo Brown, conta que o trabalho tem ocorrido dentro do esperado. “Esperamos que os policiais mantenham esse padrão e continuem trabalhando com profissionalismo e dedicação, pra que tenhamos um verão tranquilo e possamos atender o veranista e a população local”, disse.

As expectativas também são boas por parte do efetivo. O investigador Guilherme Paulino, da subdivisão da PCPR em Jacarezinho, está participando pela primeira vez da operação verão. “Espero que o trabalho desempenhado pela equipe possa auxiliar a todos da melhor forma possível”, afirmou.

SERVIÇOS

Durante a segunda fase da temporada, a PCPR continuará com os serviços da delegacia móvel. A unidade funciona em um ônibus, com instalações modernas e equipamentos de última geração e estará disponível em finais de semana alternados, das 9h às 17h, na praia de Caiobá, em Matinhos ou Praia de Central de Guaratuba.

Os policiais civis estarão à disposição para orientações gerais sobre denúncias, atestados de antecedentes criminais, além de confeccionar boletins de ocorrências e informar ao cidadão sobre os trabalhos de polícia judiciária.

A PCPR ainda conta com o apoio de dois helicópteros do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), um para atendimento do Litoral e outro para a Costa Noroeste.

Também serão realizadas mais edições do Programa PCPR na Comunidade, que conta com apresentações com cães policiais, ações informativas nas orlas, exposição de materiais e também atividades lúdicas com as crianças.

ORIENTAÇÕES

Os policiais civis que estarão na segunda fase da Verão Maior Paraná participaram, na manhã deste sábado (21), de uma reunião para dar início as tarefas e receber orientações sobre o trabalho no litoral paranaense.

VERÃO MAIOR PARANÁ

O Verão Maior Paraná terá ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

