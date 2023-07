Polícia Civil identifica suspeito de matar sargento da PM em Rolândia

Um policial militar aposentado morreu na noite dessa quinta-feira (20) após ser esfaqueado em um supermercado de Rolândia, no Norte do Paraná. O crime foi registrado na entrada do estabelecimento, que fica na Avenida Castro Alves. A Polícia Civil está à frente do caso e já identificou o suspeito do crime, que tem 46 anos e segue foragido.

continua após publicidade

Conforme as informações das autoridades, ele e o sargento da reserva, identificado como Valmir Amancio da Paz, de 54 anos, discutiram na porta do estabelecimento comercial. O homem saiu de bicicleta e começou a gritar contra o ex-PM.

O suspeito cruzou o estacionamento, com duas sacolas na mão, e foi acompanhado por Almir. O ex-policial seguiu o homem. Na frente do supermercado, na calçada, o suspeito então sacou uma faca e golpeou o policial.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: PM aposentado morto em Rolândia será sepultado nesta sexta-feira (21)

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi chamada, mas o sargento da reserva morreu no local após ser atingido no coração.

A Polícia Civil não divulgou o nome do suspeito, mas qualquer informação sobre o caso pode ser comunicada à polícia por meio dos telefones 190 e 181. A denúncia pode ser feita de forma anônima.



A PMPR se manifestou sobre o caso. "Um crime bárbaro contra uma pessoa que trabalhou a vida inteira para salvar vidas”, afirmou a corporação sobre o caso através de uma nota.

Siga o TNOnline no Google News