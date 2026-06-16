Polícia Civil faz novas buscas por primas desaparecidas no PR
Letycia Mendes e Sttela Almeida desapareceram em abril após saírem de uma boate em Paranavaí; principal suspeito está foragido
A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) realizou uma nova operação de buscas na área rural de Paraíso do Norte, no noroeste do estado, na tentativa de localizar as primas Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida, de 18 anos, desaparecidas há quase dois meses. A ação, deflagrada com base em denúncias anônimas e dados de inteligência, concentrou-se em uma região que fica a cerca de 32 quilômetros de Paranavaí, município onde as jovens foram vistas publicamente pela última vez na madrugada de 21 de abril. Até o momento, as autoridades não confirmaram se novos vestígios foram encontrados durante os trabalhos em campo.]
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De acordo com o delegado Luis Fernando Alves Silva, os pontos vistoriados foram previamente mapeados pelas equipes de investigação para tentar esclarecer a dinâmica dos fatos. A força-tarefa contou com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Científica do Paraná, que empregaram recursos tecnológicos avançados nas buscas, como drones para o mapeamento aéreo e o equipamento de Radar de Penetração no Solo, capaz de identificar possíveis alterações subterrâneas e cavidades ocultas no terreno investigado.
Atualmente, a principal linha de investigação da Polícia Civil trabalha com a hipótese de duplo homicídio, com grandes chances de evolução para a qualificadora de feminicídio, considerando o tempo decorrido e o cenário do sumiço. O principal suspeito do crime, de 39 anos, que está foragido desde o final de abril, quando teve sua prisão preventiva decretada. Conhecido na região por apelidos como Sagaz e Dog Dog, ele se apresentava às vítimas com o nome falso de Davi, utilizava uma caminhonete clonada e já possuía um mandado de prisão em aberto por roubo cometido na cidade de Apucarana. Em maio, uma ex-companheira dele, de 23 anos, foi presa no interior de São Paulo sob a suspeita de fornecer suporte financeiro e logístico para a sua fuga.
A reconstituição dos passos das primas aponta que elas saíram da casa de Letycia, em Cianorte, na noite de 20 de abril, a bordo da caminhonete de Dog Dog. Antes de pegarem a rodovia PR-323 em direção a Maringá, os três passaram na cidade de Jussara para que Sttela buscasse uma mochila. Imagens de câmeras de segurança e postagens nas redes sociais confirmam que o trio chegou a uma boate em Paranavaí por volta de 1h10 da madrugada do dia 21 de abril, momento em que as primas foram vistas caminhando de mãos dadas pelo local.
O rastro digital das jovens cessou logo depois, sendo que o último acesso de Sttela a aplicativos de mensagens ocorreu às 3h17 daquela mesma madrugada. Nos dias seguintes, o suspeito retornou sozinho para Cianorte em uma motocicleta e sem o seu aparelho celular, tendo seu último sinal de internet registrado em 23 de abril, antes de passar por Maringá e desaparecer. A polícia mantém o caso sob sigilo e reforça que qualquer informação sobre o paradeiro do homem ou das primas pode ser repassada de forma totalmente anônima pelos canais de denúncia do estado.