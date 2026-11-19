A Polícia Civil do Paraná cumpriu cinco mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (19) em uma investigação que apura a receptação e a venda de computadores roubados que seriam destinados à rede estadual de ensino. As ordens judiciais foram executadas em quatro endereços de Londrina e em um imóvel de Bela Vista do Paraíso, no Norte do estado, todos ligados a três suspeitos de envolvimento no esquema.

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Durante a operação, os policiais apreenderam o celular de um dos investigados. O aparelho passará por perícia para auxiliar as autoridades a rastrear a forma como os eletrônicos foram negociados e a identificar outros possíveis integrantes da rede. O objetivo da Polícia Civil agora é esclarecer se os três alvos da ação desta quinta-feira atuavam apenas na receptação dos equipamentos ou se têm ligação direta com a quadrilha responsável pelo roubo da carga.

O crime original ocorreu na madrugada de 3 de abril deste ano, quando um grupo formado por cerca de seis criminosos encapuzados e armados invadiu uma transportadora na cidade de Ibiporã. Os assaltantes renderam e amarraram os funcionários do local para levar aproximadamente quatro paletes de mercadorias. A carga continha equipamentos de informática, tênis e peças automotivas. Para a fuga, a quadrilha utilizou veículos próprios e uma van da própria empresa.

A investigação que resultou na operação atual ganhou fôlego em julho, após a polícia localizar quatro desses computadores à venda em uma loja de informática na zona norte de Londrina. Na ocasião, o proprietário do estabelecimento, um homem de 47 anos, foi preso em flagrante. Segundo os investigadores, os eletrônicos recuperados faziam parte do lote roubado em abril e alguns deles ainda possuíam etiquetas de identificação de unidades escolares da região.