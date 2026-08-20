Polícia Civil evita golpe de R$ 150 mil contra idosa e prende suspeito em Toledo

De acordo com a 20ª Subdivisão Policial de Toledo, as investigações começaram após informações repassadas pela Polícia Civil de Peabiru

A Polícia Civil de Toledo evitou um golpe de aproximadamente R$ 150 mil contra uma idosa e prendeu um homem de 54 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada no chamado “golpe do bilhete”. A prisão aconteceu na tarde de quarta-feira (19), e foi divulgada nesta quinta-feira (20).

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De acordo com a 20ª Subdivisão Policial de Toledo, as investigações começaram após informações repassadas pela Polícia Civil de Peabiru. Na terça-feira (17), um casal teria aplicado um golpe de R$ 9 mil contra uma idosa de 74 anos naquela cidade. Após o crime, os suspeitos teriam seguido em direção à região de Toledo.

Durante diligências, os policiais localizaram um Fiat Mobi branco no Centro de Toledo, nas proximidades de uma agência da Caixa Econômica Federal. O veículo era ocupado pelo homem de 54 anos e estava com placas falsas, utilizadas para dificultar a identificação.

Com o suspeito, os investigadores encontraram diversos cartões bancários em nome de terceiros, um pacote que simulava uma grande quantia em dinheiro, confeccionado com caixas de cigarros, bilhetes de loteria e máquinas de cartão.

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O homem também teria apresentado uma identidade falsa aos policiais.

Enquanto uma equipe realizava a abordagem, outra foi até a agência bancária e encontrou uma idosa de 77 anos que estava prestes a realizar transferências para contas indicadas pelos golpistas.

A ação dos policiais impediu que a vítima concretizasse as transferências, evitando um prejuízo estimado em R$ 150 mil.

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Com informações do CGN