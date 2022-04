Da Redação

Polícia Civil encontra dupla que matou dono de motel

A Polícia Civil identificou e localizou, na manhã desta terça-feira (12), os dois homens que agrediram e mataram o empresário Edilson Campos, proprietário do Motel Álibi em Mandaguari. Ao Portal Agora, o delegado Zoroastro Nery do Prado Filho, titular da 55ª Delegacia de Polícia Civil de Mandaguari, confirmou que a dupla confessou o crime em interrogatório.

“São pai e filho, de 58 e 28 anos. Eles não têm antecedentes criminais e moram em Cambé”, conta. “Como a dupla não foi localizada no período de flagrante do crime, hoje nós interrogamos eles e agora vamos representar pela prisão”, complementa o delegado.

Os suspeitos alegaram que iam para Maringá no dia do crime, que ocorreu em 24 de março. Como a chuva estava forte na pista, pararam na entrada do motel para se proteger. O proprietário, Edilson Campos, pediu para que os dois deixassem o local, já que o fato de estarem na entrada poderia constranger algum dos clientes. Os autores alegam que foram agredidos primeiro e que revidaram.

As agressões contra Campos foram brutais, tanto que ele foi levado direto à UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi, ficou internado 16 dias e faleceu no último sábado (9) em decorrência dos ferimentos.

Com informações Portal Agora.