Polícia Civil encontra adolescentes que estavam desaparecidas no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou nesta terça-feira (2) as duas adolescentes, de 15 e 17 anos, que estavam desaparecidas desde a madrugada do dia 1 de janeiro, em Matinhos, no Litoral do Estado.

As meninas foram localizadas por policiais civis que estão atuando no Verão Maior Paraná. De acordo com as apurações iniciais, a mãe das adolescentes, de 15 e 17 anos, compareceu à delegacia da PCPR e registrou o boletim de ocorrência na noite deste domingo (31).

“Assim que recebemos a ocorrência, as equipes de investigação iniciaram as diligências visando localizar as adolescentes. Recebemos informações que elas estavam retornando para a residência onde moram, conseguimos localizá-las e fazer a entrega para a família”, afirma o delegado da PCPR Cristiano Quintas.

Conforme apurado, as adolescentes não teriam sofrido abuso ou violência.

PREVENÇÃO

A PCPR reforça o cuidado, principalmente na época de alta temporada, em lugares de aglomeração de pessoas. Dentre os cuidados, também é importante estabelecer pontos de encontro, caso a família se separe. Em casos de desaparecimento, a PCPR orienta para que o responsável entre em contato de forma imediata com policiais civis ou militares.

Além disso, antes de sair para as festas, converse com os filhos e aponte as principais recomendações em casos de se perderem e também quanto a falar com estranhos. Caso encontre alguma criança ou adolescente perdido informe, imediatamente, às autoridades policiais.

VERÃO MAIOR PARANÁ

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br.

