Polícia Civil do PR prende traficante gaúcho acusado de 40 homicídios

Cássio Alves dos Santos é tido como lider de uma facção criminosa no Rio Grande do Sul, responsável por mais de 40 assassinatos, segundo a Polícia Civil

Um dos criminosos mais perigosos do estado do Rio Grande do Sul, Cássio Alves dos Santos, estava no Paraná. Ele é acusado de tráfico de drogas e tido como responsável por 40 assassinatos.

Um dos traficantes mais procurados da lista da polícia gaúcha, Cássio foi preso pela Polícia Civil do Paraná nesta sexta-feira (16), em Foz do Iguaçu. O traficante é apontado como um dos líderes da facção “Os Manos”, grupo que domina o tráfico de drogas naquele estado e é responsável por, ao menos, 40 homicídios.





O traficante gaúcho estava hospedado em um dos hotéis no centro de Foz e foi preso pelo Grupo de Diligências Especiais, da 6ª Subdivisão Policial. Ele estava com um GM Vectra, com placas licenciadas no Rio Grande do Sul.

Como é procurado por uma série de crimes no Rio Grande do Sul, a PCPR notificou as autoridades gaúchas e encaminhou o preso para um presídio, em Foz, onde ele permanece à disposição da justiça, aguardando transferência para uma prisão naquele estado.

