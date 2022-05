Polícia Civil diz que corretor foi morto por engano; vídeo

Da Redação

Um corretor de imóveis, identificado como Aparecido Henrique Romero, de 31 anos, foi morto com aproximadamente 20 tiros de pistola, na tarde de quinta-feira (5), em Maringá, Paraná. De acordo com as investigações da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), o homem foi assassinado por engano.

Durante a manhã desta sexta-feira (6), o delegado da DHPP, Diego Elias Almeida, afirmou que o alvo dos atiradores seria um outro homem que estava no imóvel onde o crime aconteceu, no Jardim Dias, Zona Norte da cidade.

Ainda conforme o delegado, a aparência física de Aparecido seria semelhante a do alvo dos criminosos.

A vítima não tinha passagens pela polícia.

Mais detalhes sobre o crime

Uma câmera de segurança flagrou o momento do homicídio, que ocorreu na tarde de quinta-feira. Nas imagens, é possível notar que Aparecido está na calçada, em frente a uma casa, conversando com duas pessoas.

Em certo momento, dois indivíduos armados e encapuzados surgem. Eles se aproximam do homem e efetuam diversos disparos. Na sequência, os criminosos entram em um veículo VW Gol preto e fogem. Veja:

null - Vídeo por: Corujão Notícias

As pessoas que estavam com Aparecido conseguiram fugir. Um delas foi atingida de raspão.



Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima foi executada com cerca de 20 tiros. O corretor era casado e pai de uma criança.

O caso está sendo investigado e as autoridades tentam identificar os autores do crime.