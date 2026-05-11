Polícia Civil divulga imagens de primas desaparecidas com suspeito em boate no PR

A Polícia Civil do Paraná divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram as primas Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida, ambas de 18 anos, em uma boate de Paranavaí, no noroeste do estado. Os registros, datados da madrugada de 21 de abril, confirmam que as jovens estavam acompanhadas por um homem, de 39 anos, apontado como o principal suspeito do desaparecimento das vítimas. Atualmente, a polícia trabalha com a linha de investigação de duplo homicídio, com possibilidade de qualificação por feminicídio, devido ao tempo decorrido e à dinâmica dos fatos apresentada pelo delegado Luiz Fernando Alves Silva.

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O suspeito, que se apresentava em Cianorte pelo nome falso de "Davi", está foragido desde o dia 29 de abril, quando teve a prisão temporária decretada. O suspeito já possuía um mandado de prisão anterior por roubo cometido em Apucarana, no ano de 2023, e utilizava uma caminhonete clonada para se locomover. Segundo as investigações, o homem retornou sozinho a Cianorte entre os dias 22 e 23 de abril, abandonou o veículo e fugiu utilizando uma motocicleta, sem levar o aparelho celular.





Primas estão desparecidas desde 21 de abril - Foto: Reprodução Primas estão desparecidas desde 21 de abril - Foto: Reprodução

A reconstrução cronológica aponta que as jovens saíram de Cianorte na noite de 20 de abril acompanhadas pelo suspeito. Após uma parada em Jussara para que Sttela buscasse uma mochila, o trio seguiu pela rodovia PR-323 em direção a Maringá. A última atividade das jovens nas redes sociais ocorreu durante o trajeto e na chegada à boate em Paranavaí, por volta de 1h10 da manhã. O sinal de internet do celular de Sttela foi interrompido definitivamente às 3h17 da madrugada de 21 de abril, enquanto o do suspeito permaneceu ativo até a manhã do dia 23.



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Depoimentos de amigos indicam que apenas Letycia conhecia o suspeito anteriormente e já havia saído com ele em outras ocasiões. O alerta sobre o desaparecimento foi feito formalmente dois dias após o último contato, após a família notar a ausência de atualizações nas redes sociais e a falta de respostas às mensagens. A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro das jovens ou do suspeito seja repassada de forma anônima pelos canais 181, 190 ou 197.