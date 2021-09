Polícia Civil divulga imagens de homicídio no Paraná; veja

Da Redação

Nesta terça-feira (14), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou imagens de homicídio contra um homem não identificado, de aproximadamente 30 anos, ocorrido na madrugada desta terça, no bairro Ganchinho, em Curitiba.

As gravações mostram o momento em que a vítima discute com o suspeito e é agredida. O homem foi encontrado morto com sinais de facadas.

A Polícia Civil solicita a colaboração da sociedade com informações que auxiliem na localização do criminoso. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque Denúncia ou pelo 0800-643-1121, diretamente à equipe de investigação.

Com informações do Bem Paraná.