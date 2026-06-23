Polícia Civil destrói mais de 4 mil garrafas de bebidas apreendidas no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou, neste mês de junho, a destruição de mais de quatro mil garrafas de bebidas apreendidas em operações de fiscalização e combate a crimes contra as relações de consumo.

-LEIA MAIS: Homem é preso após manter mãe de 83 anos em cárcere privado em Londrina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação ocorreu em conformidade com determinações legais e autorizações judiciais, garantindo a destinação adequada dos materiais que não poderiam retornar ao mercado consumidor.

“Entre os materiais destruídos estavam bebidas de origem irregular, bebidas falsificadas e ferramentas utilizadas na adulteração dos produtos. Ao todo, foram inutilizadas aproximadamente 4,1 mil garrafas e 380 engradados, além de rótulos e outros materiais empregados na prática criminosa”, explica o delegado da PCPR Cássio André Dias Conceição.

Após a destruição, os resíduos foram encaminhados para reciclagem. A medida tem como objetivo proteger a saúde da população, impedir a circulação de produtos potencialmente nocivos e reforçar o combate às práticas ilícitas que prejudicam consumidores e comerciantes que atuam dentro da legalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.