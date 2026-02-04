Polícia Civil descarta 400 engradados de cervejas falsificadas no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou nesta quarta-feira (04) o descarte de aproximadamente 400 engradados de cerveja falsificadas, além de diversas caixas contendo rótulos e tampinhas de variadas marcas, em cumprimento à determinação judicial.

Segundo o delegado da PCPR Thiago França, o descarte aconteceu na Cooperativa de Reciclagem Cooperare, em Curitiba, local devidamente credenciado para esse tipo de procedimento.

Durante a ação, várias garrafas de vidro foram destinadas à destruição, após o esvaziamento do conteúdo alcoólico em local apropriado dentro da cooperativa, garantindo o descarte adequado e seguro.

O material descartado foi apreendido durante operação policial no dia 18 de agosto de 2025 pela equipe da PCPR de Quatro Barras, chefiada pela delegada Géssica Feitosa, após o recebimento de informações da inteligência policial provenientes da Delegacia de Cambará.

As informações indicavam a atuação de um grupo criminoso especializado na falsificação de cervejas naquela região e que estaria expandindo suas atividades ilícitas para o município de Quatro Barras.

As diligências resultaram na identificação e desarticulação do esquema criminoso, com a apreensão de grande quantidade de bebidas adulteradas e insumos utilizados na falsificação, impedindo que os produtos fossem comercializados e consumidos pela população.

A PCPR destaca que a falsificação de bebidas alcoólicas representa grave risco à saúde pública, além de causar prejuízos econômicos e concorrência desleal ao mercado formal, reforçando seu compromisso permanente no combate a crimes contra a ordem econômica e a proteção do consumidor.