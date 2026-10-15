Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
SEGURANÇA

Polícia Civil deflagra operação contra tráfico no PR e mira líder na Inglaterra

Ação mobiliza 100 policiais em quatro cidades de PR e SP para desarticular rede criminosa, prender envolvidos e asfixiar finanças do grupo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Civil deflagra operação contra tráfico no PR e mira líder na Inglaterra
Autor Operação é realizada pela Polícia Civil do Paraná - Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou na manhã desta quinta-feira (15) uma ampla operação para desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região Noroeste do Estado. A ofensiva cumpre 57 mandados judiciais, sendo 21 de prisão preventiva, cinco de prisão temporária, 14 de busca e apreensão, além de 16 bloqueios de contas bancárias e o sequestro de um veículo.

-LEIA MAIS: Homem pego de calça abaixada com criança de 10 anos vai preso em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com o objetivo de interromper toda a cadeia de fornecimento e o financiamento do grupo, a ação mobiliza cerca de 100 policiais civis e conta com apoio aéreo, cães farejadores e suporte da Polícia Civil de São Paulo. As diligências se concentram nas cidades paranaenses de Maringá, Sarandi e Praia de Leste, além de Franco da Rocha, no interior paulista.

A operação é o desdobramento de um ano de investigações conjuntas com o Ministério Público, iniciadas a partir de prisões de pequenos distribuidores na cidade de Sarandi. O aprofundamento do caso revelou uma estrutura criminosa complexa que abastecia a região de Maringá utilizando um sistema de entregas na modalidade delivery.

A quadrilha possuía uma rígida divisão de tarefas operacionais, englobando desde atacadistas e responsáveis pelo fracionamento das drogas até entregadores e operadores financeiros. Segundo o delegado Leandro Munin, a liderança da organização não operava localmente. Um dos principais coordenadores e fornecedores reside atualmente em Londres, na Inglaterra, de onde comandava o abastecimento via internet, enquanto outro fornecedor estratégico operava a partir de Praia de Leste, no litoral paranaense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de prender os membros operacionais, a investigação tratou como prioridade o estrangulamento financeiro da quadrilha e a interrupção dos mecanismos de lavagem de dinheiro. A polícia identificou que o grupo utilizava contas bancárias de terceiros para receber, circular e ocultar os valores ilícitos oriundos do tráfico.

Os bloqueios patrimoniais determinados pela Justiça visam justamente descapitalizar a organização, impedindo sua reorganização econômica. Os levantamentos apontaram ainda que a rede possuía vínculos estreitos com uma facção criminosa de alcance nacional, uma vez que um dos alvos iniciais da investigação é sobrinho de uma liderança desse grupo maior, cujo paradeiro atual está rastreado no Paraguai.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
criminosos internacionais lavagem de dinheiro operação policial paraná polícia civil trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV