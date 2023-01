Polícia Civil deflagra operação contra tráfico de drogas no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ação está sendo realizada em Loanda, na região Noroeste do Estado.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (6), com a missão de cumprir três mandados de busca e apreensão em desfavor de suspeitos de tráfico de drogas. A ação está sendo realizada em Loanda, na região Noroeste do Estado.

continua após publicidade .

Cerca de 15 policiais civis e três servidores da Receita Federal estão participando da ação. A operação faz parte do Verão Maior.

INVESTIGAÇÃO

continua após publicidade .

As investigações de alta complexidade tiveram início no dia 23 de novembro de 2022 quando agentes da Receita Federal apreenderam 1 tonelada de maconha, em Maringá. De acordo com as informações apuradas, a droga saiu de Loanda.

COLETIVA

O delegado da PCPR Leandro Munin irá atender a imprensa nesta sexta-feira (6), às 8h na Delegacia da PCPR em Loanda.

Siga o TNOnline no Google News