Polícia Civil de Maringá apreende caminhão 'recheado' de maconha

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A apreensão do entorpecente aconteceu na tarde deste sábado (20)

Investigadores da 09ª Subdivisão Policial de Maringá, através do Setor Antitóxicos, apreenderam um caminhão carroceria lotado de maconha. A apreensão do entorpecente aconteceu na tarde deste sábado (20), na zona rural da cidade. O entorpecente que estava camuflado em meio a uma carga de adubos, encontrava-se dividido em diversos fardos.

continua após publicidade .

De acordo com informações de testemunhas, os agentes da PCPR chegaram até a mercadoria ilícita após uma denúncia anônima. A denúncia apontava que um caminhão branco trafegava na região da Avenida Morangueira, com suspeita de estar transportando entorpecente.

Diante das informações, os agentes do Setor Antitóxicos, saíram em diligências, e lograram êxito em localizar o caminhão abandonado, no final da Avenida Kakogawa, já na estrada do Guerra, que da acesso a rodovia PR-317. A princípio o caminhão seria produto de furto. O motorista conseguiu fugir do cerco policial. A droga ainda não foi pesada, mas acredita-se que pode passar dos 2 mil quilos.

continua após publicidade .

Informações do Corujão Notícias.

Siga o TNOnline no Google News