Polícia Civil de Apucarana prende traficante em Londrina

A ação aconteceu na manhã desta quinta

Policiais Civis de Apucarana, em apoio ao DENARC Londrina, participaram de uma operação de combate ao tráfico de drogas. A equipe pendeu um homem, de 38 anos na Vila Balarotti.

Os policias apreenderam 110 comprimidos de ecstasy, 127 gramas de maconha, 10 gramas de haxixe e 1500 reais em dinheiro.

fonte: PCPR





Outra ação da Polícia Civil de Apucarana

PC de Apucarana apreende drogas e prende suspeitos de homicídio

A Polícia Civil de Apucarana, norte do Paraná, cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em casas localizadas na Vila Rural Nova Ukrânia. Drogas, celulares que podem ter imagens de um assassinato, e um caderno com anotações que seriam do tráfico de drogas, foram apreendidos. Quatro pessoas foram presas.

Conforme o delegado adjunto André Garcia, após a morte de Gilmar Domingues Bueno, de 52 anos, ocorrida em 10/2, a Polícia Civil começou a investigação do crime e descobriu que algumas pessoas teriam imagens do assassinato.

"As investigações começaram após a morte, sabemos que existem imagens desse crime, e tivemos conhecimento que essas pessoas queriam apagar essas imagens. Celulares foram apreendidos e vão ser encaminhados para perícia", explicou o delegado. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

