Polícia Civil conclui que morte de menino autista que foi encontrado em biodigestor no PR foi acidente

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) concluiu que a morte do menino João Gabriel Ferreira dos Santos, de cinco anos, foi um acidente. A criança, que era autista não verbal, foi encontrada sem vida no dia 28 de julho após passar três dias desaparecida na área rural de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Com a confirmação de que os exames periciais não apontaram indícios de crime violento, as autoridades solicitaram o arquivamento do caso na última sexta-feira (4).

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De acordo com o delegado Gabriel Fontana, responsável pela investigação, o relatório sobre a causa exata da morte foi considerado inconclusivo devido à quantidade de água encontrada nos pulmões da vítima. No entanto, a ausência de lesões ou outros elementos suspeitos foi determinante para que a polícia descartasse a hipótese de homicídio. O corpo do menino foi localizado em uma poça d'água formada sobre a lona de um biodigestor, equipamento fechado destinado à decomposição de resíduos orgânicos e tratamento de esgoto, situado bem em frente à residência da família.

O caso gerou forte comoção e mobilizou uma intensa força-tarefa no final de julho. João Gabriel desapareceu logo após avisar à mãe que utilizaria o banheiro, localizado na área externa da casa. Após uma hora de procura sem sucesso, a família acionou as autoridades. A operação de resgate se estendeu por cerca de 72 horas em uma região de mata com diversos tanques e fossas, envolvendo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e dezenas de voluntários. O trabalho contou com o suporte de cães farejadores, helicóptero, drone equipado com câmera térmica e scanner aquático, até a localização do corpo da criança no próprio terreno.