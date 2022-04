Da Redação

Polícia Civil apreende mais de R$ 1 milhão em drogas no PR

A Polícia Civil de Maringá, por meio dos investigadores do Setor Antitóxico com o apoio do Núcleo de Operações com Cães da Denarc, apreendeu mais de R$ 1 milhão em drogas durante uma operação no Parque Tarumã, no fim da tarde desta segunda-feira, 11. Três homens e uma mulher que são suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante.

O trabalho de investigação começou com uma denúncia afirmando que uma residência era utilizada como depósito de drogas. Os entorpecentes eram mantidos na casa até a distribuição para outras cidades e estados.

Durante a abordagem, os investigadores encontraram 13,2 kg de crack e 13 kg de cocaína. Uma pistola com diversas munições, balança de precisão e três automóveis foram apreendidos.

Por conta do alto valor comercial da apreensão, os investigadores acreditam que entorpecentes serem encaminhados para fora do Brasil, o que caracteriza o tráfico internacional de drogas. Essa é a maior apreensão, em valor comercial de drogas da Polícia Civil de Maringá em 2022.

As informações são do portal GMC Online.