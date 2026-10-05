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Polícia Civil apreende carro envolvido em acidente que matou motociclista na BR-369

Com a colisão, o motociclista e a moto foram arremessados para a pista contrária

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Civil apreende carro envolvido em acidente que matou motociclista na BR-369
Autor Acidente foi na BR-369 - Foto: Reprodução/CGN

A noite de domingo (4) terminou de forma trágica para um motociclista de 26 anos na BR-369, em Corbélia. Rafael Cesar da Silva morreu após se envolver em um acidente no km 487 da rodovia, nas proximidades do município.

-LEIA MAIS: Polícia Civil identifica homem encontrado morto em Apucarana

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Segundo as informações levantadas durante as diligências, Rafael seguia de Corbélia para Cascavel quando a motocicleta foi atingida por um Ford Focus Titanium branco, que transitava no mesmo sentido. Com a colisão, o motociclista e a moto foram arremessados para a pista contrária.

A motocicleta parou fora da pista, enquanto Rafael permaneceu sobre a faixa de rolamento. Na sequência, um segundo veículo, que seguia no sentido de Cascavel para Corbélia, atropelou o motociclista. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do Ford Focus deixou a área antes da chegada das equipes de atendimento. Desde então, a Polícia Civil passou a realizar diligências para identificar o veículo e esclarecer a dinâmica do acidente.

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Nesta segunda-feira (5), a equipe de investigações da Polícia Civil de Corbélia localizou o automóvel, um Ford Focus Titanium branco, ano 2015, em uma oficina de funilaria e pintura da cidade. O veículo estava passando por reparos e foi apreendido pelos policiais.

A apreensão representa um avanço nas investigações, que agora buscam reunir elementos para esclarecer todas as circunstâncias do acidente, confirmar a autoria e responsabilizar os envolvidos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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Com informações do CGN

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acidente BR 369 motociclista polícia civil Segurança no Trânsito
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