Investigado de 44 anos tinha registro regular de atirador, mas Justiça determinou o recolhimento do material guardado em cofre como medida protetiva

A Polícia Civil apreendeu seis armas de fogo, oito carregadores e 734 munições na casa de um homem de 44 anos, investigado por violência doméstica em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A operação, conduzida pela Delegacia da Mulher em cumprimento a um mandado judicial de busca e apreensão, foi realizada no último sábado (14).

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Todo o arsenal estava armazenado em um cofre na residência do suspeito. Embora o investigado possuísse registro regular como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher determinou o recolhimento imediato do material como medida protetiva à vítima.

No imóvel, os agentes apreenderam uma espingarda calibre 12, uma carabina calibre .22, duas pistolas, sendo uma de calibre 9mm e outra .40, além de dois revólveres calibre .38. Também foram recolhidas 734 munições variadas, distribuídas entre 224 unidades de calibre 12, 218 de calibre .22, 202 de calibre .380, 40 de calibre .38, 30 de calibre .40 e 20 de calibre 9mm.

A ação policial ocorreu menos de 24 horas após a vítima, uma mulher de 38 anos, registrar boletim de ocorrência na sexta-feira (13). Segundo o depoimento, ela estava encerrando uma união estável de 19 anos quando o ex-companheiro acelerou o veículo em que ambos estavam e se recusou a parar para que ela desembarcasse. Sem alternativa, a mulher precisou saltar do automóvel ainda em movimento para fugir, sofrendo diversas lesões e escoriações.

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Diante da gravidade do relato e da confirmação de que o suspeito mantinha armamento em casa, a Justiça autorizou a busca e apreensão. A Polícia Civil ressaltou que retirar armas do alcance de investigados em casos de violência doméstica é uma medida preventiva fundamental para resguardar a integridade das vítimas e evitar o agravamento das agressões.