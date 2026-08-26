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OPERAÇÃO POLICIAL

Polícia Civil apreende armas, munições e prende homem durante operação no Norte do Paraná

Mandados foram cumpridos no distrito de São Francisco do Imbaú

Escrito por Da Redação
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Polícia Civil apreende armas, munições e prende homem durante operação no Norte do Paraná
Autor O morador foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Foto: - Divulgação PCPR

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na manhã desta quarta-feira (26), no município de Congonhinhas, no Norte do Estado, durante o cumprimento de mandados da operação "Lex Armorum". A ação, voltada ao combate a crimes de ameaça, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio, resultou na apreensão de duas armas e 91 munições no distrito de São Francisco do Imbaú.

- leia mais: Mensagem enviada por médica no domingo é pista crucial sobre morte de família em Curitiba (PR)

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As equipes policiais efetuaram as buscas em dois endereços distintos. No primeiro local, os agentes apreenderam uma pistola calibre .380 acompanhada de 38 munições. Na segunda residência vistoriada, a equipe encontrou um revólver calibre .22, além de duas munições deflagradas e 51 intactas.

Polícia Civil apreende armas, munições e prende homem durante operação no Norte do Paraná
AutorFoto: - Divulgação PCPR

O morador foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A Polícia Civil não informou se o detido figura diretamente como investigado nos crimes que motivaram a expedição das ordens judiciais.

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De acordo com o delegado Guilherme Dias Gomes, o objetivo principal da ofensiva foi retirar de circulação armamentos mantidos em situação ilícita e prevenir novas práticas criminosas na região. O material apreendido foi encaminhado à delegacia e passará por perícia para auxiliar no prosseguimento das investigações.

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crimes de ameaça investigações policiais operação Lex Armorum Polícia Civil do Paraná posse irregular de arma de fogo prisão em flagrante
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