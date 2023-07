Polícia Civil apreende 6 armas e 440 munições de homem em Umuarama

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu seis armas e 440 munições durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão nesta terça-feira (25), em Umuarama, na região Noroeste do Estado. A ação foi deflagrada na residência de um homem, de 45 anos, suspeito de violência doméstica.

Ao todo foram apreendidos dois revólveres, três pistolas e uma espingarda.

CRIME - De acordo com as investigações, o suspeito ameaçou efetuar disparos de arma de fogo contra a ex-companheira.

“Após a ameaça, a mulher procurou a delegacia para relatar que havia sido ameaçada. Solicitando com urgência medidas protetivas contra o autor”, afirma a delegada da PCPR Fernanda Bertoco Mello.

DENÚNCIAS- A PCPR ressalta que trabalha constantemente no combate à violência contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra este tipo de crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

