Polícia Civil aguarda inclusão de londrinense na lista da Interpol

A Polícia Civil de Londrina aguarda a inclusão do londrinense Anderson Barbosa, de 33 anos

A Polícia Civil de Londrina aguarda a inclusão do londrinense Anderson Barbosa, de 33 anos, na lista de procurados pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), para realizar a detenção do rapaz, seguindo os trâmites legais. Ele é suspeito de assassinar a esposa e a filha, na província de Osaka, no Japão. As duas foram encontradas mortas dentro do apartamento onde moravam no dia 24 de agosto.

“Estamos consultando diariamente a lista vermelha da Interpol para verificar se o mandado de prisão está vigente. Uma vez publicado esse mandado na lista vermelha, nós iremos cumprir”, afirmou o delegado João Reis, da Delegacia de Homicídios, à emissora Fuji TV, do Japão.

Segundo a defesa, o londrinense fugiu para o Brasil com medo da retaliação das autoridades japonesas, e estaria escondido na casa de parentes. Ainda, de acordo com o advogado, ele deverá se apresentar em breve para “esclarecer os fatos”.

A Polícia de Osaka já incluiu o rapaz na lista de procurados do Japão e deverá inclui-lo também na lista da Organização Internacional de Polícia Criminal. As autoridades japonesas continuam investigando o caso.

O crime chocou a comunidade brasileira no Japão.

Com informações do Tem Londrina.

