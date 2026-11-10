Polícia Científica do Paraná adquire equipamento de R$ 2 milhões inédito entre estados brasileiros

O Paraná se tornou o primeiro estado brasileiro a incorporar na perícia oficial estadual o equipamento de ponta "Bruker Fourier 80", tecnologia de espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear capaz de identificar fraudes em bebidas, azeites, medicamentos e detectar drogas por meio da análise da estrutura molecular. A aquisição custou cerca de R$ 2 milhões, custeada integralmente com recursos repassados pela Loteria do Estado do Paraná, e passa a operar diretamente na Seção de Química Forense da Polícia Científica do Paraná. No cenário pericial do país, o sistema só vinha sendo empregado pela Polícia Federal.

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A técnica de Ressonância Magnética Nuclear funciona decodificando minuciosamente a conformação das moléculas, o que viabiliza tanto a identificação quanto a caracterização precisa de compostos químicos complexos. Essa capacidade técnica reforça e complementa a atuação dos instrumentos analíticos que já integravam os laboratórios forenses, permitindo que os peritos apontem inconsistências mínimas que denunciam adulterações em lotes de produtos alimentícios no mercado ou desvendem o surgimento de novas substâncias psicoativas no crime organizado.

O diretor-geral da Polícia Científica, Ciro Pimenta, destacou que o reforço amplia significativamente o escopo dos exames periciais no estado, fortalecendo a geração de provas técnico-científicas e fornecendo suporte qualificado para a condução de inquéritos policiais e processos judiciais. Segundo a instituição, o novo aparelho também garante otimização na rotina das análises laboratoriais, oferecendo respostas mais rápidas e abrindo caminhos para nortear exames complementares conforme o perfil de cada amostra apreendida.

De acordo com a chefe da Química Forense da corporação, Gabriela de Moraes Pinto, a ferramenta será crucial para examinar misturas químicas difíceis de desvendar, solventes e substâncias desconhecidas. Com a chegada da máquina, o laboratório paranaense ganha capacidade de entregar laudos mais robustos e seguros, elevando o patamar das investigações contra falsificações comerciais e o tráfico de entorpecentes em território paranaense.