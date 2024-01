Polícia Científica desvenda mistério de ossada encontrada em Astorga

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após exames realizados no setor de Antropologia Forense do Instituto Médico Legal de Maringá (Polícia Científica), foi desvendado o mistério das ossadas encontradas na zona rural de Astorga, noroeste do Paraná.

continua após publicidade

- RELEMBRE O CASO: Trabalhadores encontram ossada humana em canavial em Astorga

A antropologia forense é ramo da medicina legal, da antropologia social e do direito. Tem como principal objetivo a identidade e identificação do ser humano através de um processo técnico cientifico sistematizado. Utiliza conhecimentos da antropologia geral, com clara importância na esfera penal. O laudo aponta não tratar de ossada humana.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



As ossadas foram encontradas na tarde desta terça-feira, (9), em meio a um canavial. Peritos e Agentes da Polícia Científica de Maringá, compareceram no local. Na sequência os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para o IML. Próximo às ossadas haviam calçados e peças de roupas, o que levantou a suspeita de uma possível ossada humana, o que foi descartado nesta quarta-feira (10).

Siga o TNOnline no Google News