Polícia Científica aciona protocolo internacional para identificar mortos em acidente na BR-373 no PR

Equipes de três cidades atuam na ocorrência na região de Ipiranga. Nomes dos mortos só serão divulgados após confirmação e comunicação às famílias

A Polícia Científica do Paraná acionou o protocolo internacional de Identificação de Vítimas em Desastres, conhecido como DVI, para atuar na identificação dos mais de 20 mortos no grave acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373, na região de Ipiranga. A tragédia envolveu um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva, que seguia em direção a Curitiba, e uma carreta com placas de Erechim, no Rio Grande do Sul. Devido à proporção do acidente, equipes periciais de Ponta Grossa, Curitiba e Guarapuava foram enviadas ao local para iniciar os levantamentos.

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Após o trabalho inicial na rodovia, que tem como objetivo reunir vestígios para determinar a dinâmica e as causas da colisão frontal, todos os corpos serão encaminhados para a Unidade de Execução Técnico-Científica de Ponta Grossa, localizada junto ao campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). A identificação exigirá a aplicação de técnicas científicas especializadas, incluindo a coleta e o cruzamento de informações biométricas. O tempo necessário para a liberação dos corpos dependerá da complexidade exigida em cada caso.

As autoridades policiais e o município enfatizaram que a identidade das vítimas e o estado de saúde dos feridos não serão divulgados até que haja total segurança nas informações periciais. O objetivo é evitar especulações e garantir que as famílias sejam as primeiras a receber a confirmação oficial. Para dar o suporte necessário, a Prefeitura de Imbituva centralizou o atendimento aos familiares na Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizando profissionais para acompanhamento psicológico e orientando a comunidade a ignorar listas extraoficiais.

Comovido pela perda de moradores da região, o município de Imbituva decretou luto oficial de dois dias. Como manifestação de pesar e solidariedade, a administração municipal determinou o fechamento da prefeitura e a suspensão dos atendimentos administrativos ao longo desta quarta-feira, mantendo em funcionamento apenas os serviços considerados essenciais para a população.

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