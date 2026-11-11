Polícia caça suspeitos de matar jovem de 19 anos em "tribunal do crime" no Paraná

A Polícia Civil do Paraná deflagrou nas primeiras horas desta quarta-feira (11) uma operação para cumprir 26 mandados judiciais contra suspeitos de sequestrar, torturar e assassinar uma jovem de 19 anos durante um "tribunal do crime". A ação mobiliza policiais e cães farejadores nos bairros Ganchinho, em Curitiba, e Guarituba, em Piraquara, na Região Metropolitana, com o objetivo de executar 10 ordens de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. A ofensiva conta com o apoio operacional da Polícia Penal e da Polícia Científica.

-LEIA MAIS: Defesa Civil investiga suposto tremor de terra em Apucarana nesta terça (10)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O assassinato ocorreu no dia 18 de setembro, após a vítima desaparecer dizendo à família que iria a uma festa. O corpo dela só foi localizado no dia 8 de outubro, enterrado em uma área de mata fechada em Piraquara, após levantamentos do setor de inteligência da polícia. Segundo as investigações, a jovem integraria uma facção criminosa e teria sido morta como retaliação, pois o grupo rival descobriu o suposto envolvimento dela na morte de alguns de seus membros.

De acordo com o inquérito policial, a vítima foi atraída até um endereço no bairro Ganchinho, na capital paranaense, onde foi sequestrada. Em seguida, os criminosos a levaram para outro local e realizaram o julgamento clandestino. Antes de receber a sentença de morte pela facção, a mulher foi submetida a sessões de tortura.

Segundo o delegado Thiago Filgueiras, os levantamentos permitiram identificar os executores e partícipes que atuaram no dia do assassinato, tornando-os alvos da operação desta quarta-feira. Além das prisões, a ação tem como foco desarticular a organização criminosa e apreender materiais que possam auxiliar na continuidade e conclusão das investigações.