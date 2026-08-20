Polícia barra caminhão frigorífico lotado de contrabando na PR-445 em Cambé
Veículo foi parado por excesso de velocidade; carga milionária contava com celulares, computadores e até medicamentos
Uma grande quantidade de produtos contrabandeados foi apreendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na PR-445, em Cambé, na quarta-feira (19). As mercadorias estrangeiras, que variam de eletrônicos de alto valor a medicamentos, estavam escondidas na câmara fria de um caminhão. O motorista do veículo foi preso.
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A apreensão aconteceu durante um patrulhamento de rotina. Os policiais decidiram parar o caminhão após notarem que ele trafegava em uma velocidade incompatível com a via. Durante a fiscalização, a equipe desconfiou da história contada pelo condutor e exigiu a abertura do compartimento refrigerado para verificar o que estava sendo transportado.
No interior do baú, os agentes encontraram diversos produtos sem qualquer documentação fiscal. A lista de materiais apreendidos chama a atenção pelo alto valor comercial. Foram confiscados:
- 942 smartphones diversos;
- 155 notebooks (Macbooks);
- 68 tablets (iPads);
- 90 fones de ouvido sem fio (AirPods);
- 35 relógios inteligentes (Apple Watches).
Além do foco em tecnologia, o carregamento ilegal se mostrou bastante diversificado. A polícia também recolheu 9.500 maços de cigarro, 240 maços de cabelo humano e 399 ampolas de medicamentos (tirzepatida e tirzec), substâncias injetáveis frequentemente utilizadas para tratamento de diabetes e emagrecimento.
O caminhoneiro recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal. Toda a mercadoria apreendida e o próprio veículo foram entregues à sede da Receita Federal em Londrina, que ficará responsável pela contabilização oficial dos valores e pelos trâmites legais cabíveis.