Polícia avança em investigação e ouve atleta que perdeu movimentos após golpe em torneio de jiu-jítsu

A Polícia Civil do Paraná colheu o depoimento do lutador Willian Masuda, conhecido como "Kabuto", que sofreu graves lesões corporais durante um torneio de jiu-jítsu na cidade de Londrina, no norte do estado. De acordo com o delegado Roberto Fernandes, titular da 5ª Delegacia de Polícia, a vítima conseguiu relatar com clareza e riqueza de detalhes a dinâmica do incidente ocorrido no tatame. A oitiva foi realizada na zona leste do município, onde o atleta segue em processo de recuperação sob tratamento domiciliar.

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Aos investigadores, Kabuto explicou que estava em uma posição invertida, segurando as pernas do seu adversário, identificado como Juliano Di Pelli, no exato momento em que o golpe foi aplicado. O lutador afirmou que, logo após ser atingido e cair no solo sem conseguir se movimentar, chegou a questionar o oponente sobre o motivo daquela ação, mas não obteve nenhuma resposta.

Com a conclusão do depoimento da vítima, os próximos passos da investigação incluem a realização de uma perícia técnica no imóvel do atleta. A Polícia Civil aguarda a expedição do laudo pericial definitivo, considerado um documento indispensável para comprovar a extensão exata das lesões sofridas e garantir a correta tipificação jurídica do crime. Para dar prosseguimento ao inquérito policial, as autoridades devem intimar Juliano Di Pelli para prestar a sua versão dos fatos ao longo da próxima quinzena.