Polícia argentina investiga morte de turista canadense nas Cataratas

A polícia argentina investiga a morte de um turista canadense de 58 anos nas Cataratas do Iguaçu. O incidente foi registrado no lado argentino das quedas, na cidade de Puerto Iguazú, por volta das 11h da última segunda-feira (17).

Conforme investigação realizada pela polícia do estado de Misiones, o homem estava em um hotel próximo ao Parque Nacional do Iguazú, no lado argentino e pediu um táxi para as quedas.

De acordo com depoimentos de testemunhas, colhidos até o momento, o turista escalou o parapeito do passarela e caiu nas águas, na altura do Mirante do Salto Bosetti, uma das quedas das Cataratas do Iguaçu, no lado argentino. Em seguida, ele desapareceu.



Na terça-feira (18), o Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, localizou o corpo de um homem no Rio Iguaçu, próximo a Ponte Tancredo Neves, na divisa com a Argentina.

As autoridades argentinas foram informadas sobre o fato e apuram se o corpo é do turista desparecido na segunda (17).

Até a publicação desta reportagem o corpo não havia sido identificado no Instituto Médico-Legal (IML) de Foz do Iguaçu.

Em nota o Parque Nacional do Iguazú informou que o caso está sob investigação policial e que "por respeito às pessoas ligadas ao evento e para não atrapalhar as investigações, nenhuma declaração será feita no momento".





A polícia argentina investiga a morte do turista.

