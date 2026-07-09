Polícia apura morte de jovem por tiro na cabeça durante suposta roleta-russa no PR

Testemunhas relatam que grupo brincava com arma de fogo em confraternização; Polícia Civil vai ouvir participantes e apura a origem do revólver

Um jovem de 26 anos morreu na manhã de terça-feira (7) após ser atingido por um tiro na cabeça durante uma confraternização em Ibaiti, no Norte do Paraná. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso e trabalha com a hipótese principal de que o disparo tenha ocorrido durante uma partida de roleta-russa entre os participantes da festa.

📰 LEIA MAIS: Ator Edward Boggiss, de 'Sandy e Junior' e 'Malhação', morre aos 49 anos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O incidente aconteceu na madrugada de segunda-feira (6). De acordo com relatos iniciais de testemunhas, o grupo estaria manipulando uma arma de fogo para realizar a prática perigosa quando a vítima foi baleada. O jovem chegou a ser socorrido com vida, passou por uma cirurgia de emergência e precisou ser transferido para um hospital de maior complexidade, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu no dia seguinte.

Para esclarecer as circunstâncias exatas da morte, a Polícia Civil vai colher o depoimento de todas as pessoas que estavam presentes no evento. O objetivo dos investigadores é mapear a dinâmica dos fatos, descobrir quem levou a arma para o local, se o equipamento possuía registro legal e qual foi o grau de envolvimento de cada pessoa no momento do disparo.

As autoridades também levam em conta que o consumo de álcool e de outras substâncias, comum nesse tipo de evento, costuma comprometer o julgamento e aumentar a letalidade em situações envolvendo armas de fogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora a roleta-russa seja a principal linha de investigação policial, os agentes não descartam outras possibilidades para o crime. A depender dos resultados dos depoimentos e da perícia técnica, outras pessoas que estavam na confraternização poderão ser indiciadas e responsabilizadas criminalmente pela morte do jovem.



