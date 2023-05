Polícia apreende uma tonelada de drogas no Oeste do Estado

Da Redação

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu mais de uma tonelada de maconha nesta segunda-feira (15), no Lago Itaipu, em Santa Helena, na região Oeste. A ação fez parte da Operação Fronteiras e Divisas Integradas e foi executada por equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), com apoio de policiais federais do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) e policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

Durante patrulhamento pelo Lago Itaipu, as equipes avistaram uma embarcação se aproximando da margem e, no momento da abordagem, os indivíduos abandonaram o barco e fugiram pela região de mata. Na embarcação foram encontrados centenas de pacotes, totalizando 1.006 quilos de maconha. A embarcação e a droga foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

A Operação Divisas e Fronteiras Integradas reúne Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul e intensifica presença das forças de segurança nas faixas limítrofes, fortalecendo a integração entre órgãos federais, estaduais e municipais no combate a crimes.

Sete mil policiais estão fiscalizando 128 pontos terrestres, marítimos e aéreos nas divisas e fronteiras. Cerca de 2,5 mil viaturas, 31 embarcações e 13 aeronaves dão apoio nos cinco Estados.

