Polícia apreende quase 60 celulares em ônibus que saiu de Maringá

Duas mulheres foram flagradas transportando uma grande quantidade de eletrônicos apreendidos na noite de quarta-feira (28) durante uma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no município de Bandeirantes. A Operação de Bloqueio Policial foi realizada na PR-855.

As mercadorias eram transportadas em um ônibus interestadual que saiu de Maringá com destino a São Paulo. Na vistoria, os policiais se depararam com vários produtos eletrônicos sem procedência fiscal no compartimento de carga. Foram encontrados 59 celulares, 6 câmeras fotográficas, 4 Ipads, câmeras Go Pro e baterias de câmeras fotográficas.

Duas mulheres foram qualificadas como sendo donas do material apreendido e liberadas conforme orientação da DPF. Os produtos descaminhados foram entregues a RFB.



