Da Redação

Polícia apreende quase 15 Kg de maconha em ônibus

A equipe canil da 2ª cia do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, participando da operação contra o tráfico de drogas, armas e munições, apreendeu nesta quarta-feira (20) no posto rodoviário de Rolândia, uma mochila com 31 tabletes de maconha totalizando 14,860 quilos da droga. O entorpecente era transportado em uma mochila por uma passageira de um ônibus que fazia a linha Maringá a São Paulo. A mulher de 19 anos foi presa.

continua após publicidade .

O ônibus foi parado para inspeção e utilizado o cão de detecção de drogas Hórus. Ele indicou uma mochila de cor preta. Através do número de identificação da mala, foi possível identificar a passageira que a transportava, que confessou imediatamente que carregava drogas.

A passageira moradora de Campinas informou que recebeu uma proposta de um rapaz também morador de Campinas, que uma pessoa da cidade de Maringá, precisava de uma pessoa para levar drogas de Maringá até Paulínea, que ela receberia R$ 1.500,00, na entrega das drogas.

continua após publicidade .

Diante da situação, a mulher de 19 anos foi conduzida para a delegacia de Rolândia para as devidas providências

Polícia apreende quase 15 Kg de maconha em ônibus - Vídeo por: tnonline