Polícia apreende mais de 30 mil pacotes de cigarros contrabandeados

Polícia Militar e Polícia Federal apreendem mais de 30 mil pacotes de cigarros contrabandeados

O Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar, em ação integrada com policiais federais durante a Operação Hórus, apreendeu três embarcações carregadas com cerca de 30 mil pacotes de cigarros contrabandeados. A ação aconteceu na terça-feira (7), em Mercedes, município do Oeste do Paraná, na fronteira com o Paraguai.

Os militares estaduais e federais realizavam patrulhamento aquático quando avistaram as embarcações se aproximando da margem do lago. Com a aproximação, os suspeitos abandonaram os barcos e fugiram pela região de mata.

Nas embarcações, sendo duas de ferro com cerca de 13 metros cada e uma de alumínio de seis metros, foram encontrados os pacotes contrabandeados. Além disso, também foi apreendida uma motocicleta.

Os pacotes de cigarro e a moto foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 1,7 milhão.

A Operação Hórus faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), um dos projetos estratégicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Participam dela equipes das polícias Civil e Militar, Polícia Federal, Receita Federal, Força Nacional, Exército Brasileiro, Agência Nacional de Inteligência e Agência Nacional de Vigilância Sanitária

