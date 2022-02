Polícia apreende mais de 200 quilos de drogas no estado

Da Redação

O veiculo foi abandonado pelo condutor

Em duas ocorrências distintas, os integrantes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam mais de 200 quilos de maconha e 68 pedras de crack nesta sexta-feira (11/02), nas cidades de Pontal do Paraná (litoral) e Cascavel (região Oeste). As ações são do policiamento ostensivo da unidade, reforçado em todo o estado para coibir o crime organizado que opera nas rodovias.

A maior apreensão foi em Cascavel, durante uma abordagem a um veículo. Segundo as informações do batalhão, o motorista do carro fugiu ao perceber a presença da equipe policial e houve um acompanhamento tático até que o homem perdeu o controle e entrou em uma plantação de milho.

Quando os policiais se aproximaram do carro acidentado, constataram que o condutor fugiu a pé e abandonou vários fardos com maconha, totalizando 200 quilos. A droga foi retirada do local e encaminhada à Delegacia de Cascavel.

A segunda ocorrência foi na outra extremidade do estado, em Pontal do Paraná (PR). As equipes do Canil, em uma abordagem de rotina, apreenderam 68 pedras de crack e porções de cocaína. A droga e os envolvidos foram encaminhados à delegacia da cidade.