Polícia apreende mais de 100 Kg de maconha dentro de carro em Rolândia

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu neste domingo (19), mais de 100 kg de maconha dentro de um carro em Rolândia, no norte do Paraná. O motorista do veículo, modelo Peugeot/208, foi preso e o carro apreendido.

De acordo com informações dos policiais, o carro passou em alta velocidade em frente ao Posto Rodoviário em Rolândia. Por conta disso, os agentes acompanharam o veículo e realizaram uma abordagem. Foram encontrados no interior do carro, 101,09 kg de maconha divididos em 154 tabletes, além de 4,6 kg de maconha do tipo “Skank”.

Aos policiais, o motorista teria afirmado que estava transportando a droga da cidade de Pato Bragado (PR) até a cidade de Resende (RJ) e ganharia R$ 15 mil pelo transporte. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Rolândia, segundo os agentes. O carro também foi apreendido.

