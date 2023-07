Polícia apreende cerca de 230 kg de maconha em motel no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Quase 230 quilos de maconha foram apreendidos em uma quarto de motel em Guaíra, no oeste do estado, de acordo com a Polícia Federal (PF).

A apreensão ocorreu na segunda-feira (24) em operação conjunta com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron). Conforme as forças de segurança, a apreensão ocorreu em operação após denúncia indicado que o ilícito estava no local.

A droga foi apreendida e encaminhada para a Polícia Federal de Guaíra para as providências legais cabíveis. Ninguém foi preso.

Outra ocorrência:

Menores são apreendidos por venda de drogas em Jandaia do Sul

Dois menores foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira, 24, por tráfico de drogas, em Jandaia do Sul. Um dos adolescentes já é conhecido no meio policial, de acordo com a PM.

Segundo o boletim de ocorrências, durante o patrulhamento pelo bairro do Nova Jandaia, um menor, já conhecido no meio policial, despertou suspeita dos policiais por tentar mudar o caminho quando viu a viatura. Ele foi abordado, e com ele, foi encontrada uma porção de maconha.

Ele relatou à equipe quem teria vendido a droga e que teria pago o valor de R$ 25,00. Em seguida, os policiais localizaram o outro menor, responsável pela venda da maconha, e ambos receberam voz de apreensão.

Os responsáveis pelos menores foram avisados para acompanhar os procedimentos na delegacia de polícia, para onde foram encaminhados.

