Polícia apreende carga de anabolizante avaliada em mais de R$ 10 mi

Mais de R$ 10 milhões em produtos contrabandeados foram apreendidos em Altônia, no noroeste do Paraná. As informações são da Polícia Federal (PF) e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron).

Segundo a polícia, o material foi apreendido no domingo (4). Entre os produtos apreendidos estão equipamentos eletrônicos, anabolizantes e agrotóxicos. Ninguém foi preso.

A polícia afirmou que realizava patrulhamento aquático de rotina quando foi avistada a movimentação de um grupo de pessoas em um porto clandestino. Ao ver a aproximação da equipe, as pessoas fugiram para uma área de mata e não foram localizadas.

Todo material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra, no oeste do Paraná.

A polícia afirmou que esta foi a maior apreensão de anabolizantes ilegais registrada no estado.

Descrição dos materiais apreendidos:

01 volume de Macbook Air – 30 unidades

01 volume de IPad – 13 unidades

01 volume de Apple Watch – 50 unidades

03 volumes de Redmi 9A – 550 unidades

02 volumes de Redmi Not 11 – 320 unidades

01 volume de Xiaomi 11 Light 5g – 160 unidades

01 volume de Poco X4 Pro – 200 unidades

01 volume de Motorola Edge 20 Lite – 160 unidades

01 volume de Rendi 10C – 160 unidades

01 volume de Redmi 9 Sport – 120 unidades

01 volume de Suplementos em Frasco 680 unidades

01 volume de Anabolizantes em Cartelas – 18.000 unidades

01 volumes de Anabolizante frasco 600 unidades

02 volumes de Anabolizante Caixa 6.800 unidades

01 volume de Anabolizante Primobolan – 10 mil frascos

01 volume de Agrotóxico – 80kg

01 GM/Montana

01 Moto Honda CG

01 Iveco/ Cargo DAILY

01 Carreta Reboque

01 Motor 40 HP Yamaha

02 Barcos de Alumínio 6 metros

01 Motor 50 HP Mercury

Com informações do g1.

