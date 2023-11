Polícia apreende armas, munições e droga dentro de ônibus em Rolândia

Duas armas, mais de 400 munições, além de quase 4 kg de Haxixe foram apreendidas nesta quarta-feira (15) dentro de um ônibus na cidade de Rolândia, no norte do Paraná. A apreensão aconteceu na PR-986, me frente ao Posta da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O ônibus interestadual fazia a rota Foz do Iguaçu/São Paulo.

Segundo os policiais, os itens apreendidos forma encontrado dentro de uma bolsa que pertencia a uma passageira. De acordo com os agentes, com ela estavam uma pistola 9mm, um revólver calibre 38, 456 munições de fuzil, 17 munições 9mm, além de 3,865 kg de Haxixe.

A mulher que estava com os itens foi identificada, recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia de Rolândia, juntamente com o material apreendido.

