Polícia apreende 93 tabletes de maconha em veículo na PR-160

Por volta das 21h da noite deste domingo (06), uma apreensão de drogas foi registrada na PR-160 pela Polícia Rodoviária (PRv), em Cornélio Procópio, município do Norte do Paraná.

De acordo com as informações da PRv, um veículo VW/Gol, de Ibaiti-PR, foi abordado pelos agentes. No carro estavam duas pessoas, sendo o condutor, de 21 anos, e uma passageira, de 23. Os policiais averiguaram o automóvel e, no porta malas, encontraram 3 invólucros pretos, que contabilizavam, no total, 93 tabletes de entorpecentes análogos à maconha.

Os ocupantes do Gol receberam voz de prisão e foram levados à 11ª Subdivisão Policial de Cornélio Procópio para as providências cabíveis. Conforme os suspeitos, a substância ilícita foi pega no município de Jataizinho e tinha como destino Carlópolis.

As drogas e o veículo foram apreendidos.