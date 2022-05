Polícia apreende 73 Kg de maconha em ônibus em Rolândia

Da Redação

A equipe canil da 2ª cia do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária Estadual (PRE) em operação contra o tráfico de drogas, armas e munições, apreendeu na noite desta terça-feira (2), no posto de Rolândia, malas e mochilas com pouco mais de 73 quilos de maconha.

continua após publicidade .

As drogas estavam divididas em tabletes e eram transportadas em duas malas e duas mochilas por dois rapazes de 18 e 19 anos, passageiros de um ônibus interestadual que fazia a linha Maringá a Campinas. Os dois jovens foram presos.

O veículo foi parado para inspeção e o cão de faro Hórus indicou uma mala de cor preta e outra dourada que estavam no bagageiro, além de duas mochilas que estavam nos pés dos jovens.

continua após publicidade .

No total, foram encontrados 119 tabletes de maconha, que pesaram 73,025 kg. Os passageiros informaram que eles aceitaram levar a droga pois estariam devendo R$ 8 mil reais a um agiota e que o transporte seria para quitar a dívida. Eles pegaram todo o entorpecente em Maringá para entrega em Campinas, São Paulo.

Os dois jovens foram pesos e levados para a delegacia de Rolândia. Veja o momento que a droga é encontrada: A equipe canil da 2ª cia do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, em operação contra o tráfico de drogas, armas e munições, apreendeu na noite desta terça-feira (2), no posto rodoviário de Rolândia, malas e mochilas com pouco mais de 73 quilos de maconha. - Vídeo por: tnonline